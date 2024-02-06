Пэўна, усе бабруйчане ведаюць, чаму наш тэатр носіць імя Вінцэнта Іванавіча Дуніна-Марцінкевіча. Менавіта таму, што радзімай пачынальніка нацыянальнай драматургіі з´яўляецца Бабруйшчына, наш тэатр з 1977 года носіць імя знакамітага земляка.
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