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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Технический директор «Макларена»: «Завоевать поул в Монце будет очень тяжело»

Технический директор « Макларена » по инженерным вопросам Нил Холди проанализировал новинки на Гран-при Италии, шансы на поул и модифицированный мотор « Феррари ».

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