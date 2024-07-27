В субботу, 27 июля, празднуем по народному календарю Стефанов день. Уверены, вам не терпится выключить гаджеты и уйти на выходные, поэтому быстренько о правилах дня.
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В субботу, 27 июля, празднуем по народному календарю Стефанов день. Уверены, вам не терпится выключить гаджеты и уйти на выходные, поэтому быстренько о правилах дня.