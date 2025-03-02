Зеленский предпочел украинский язык журналистам после встречи с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме завершилась без подписания соглашения. Президенты разошлись во мнениях, после чего Зеленский на пресс-конференции в Лондоне выбрал украинский язык для общения с прессой.
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