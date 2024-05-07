Король Карл рассказал, как протекает его борьба с раком

Монарх старается не терять оптимизма. Карл III Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III очевидно решил доказать, что обладает не менее стойким характером и мужеством, чем его покойная матьЕлизавета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии