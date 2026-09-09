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Психолог Резенова заметила, что внуки поддерживают когнитивные способности пожилых

Психолог Резенова заметила, что внуки поддерживают когнитивные способности пожилых

Общение с внуками помогает бабушкам и дедушкам сохранять эмоциональную активность и когнитивные функции.

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