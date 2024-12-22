Данные спутников: выброс мазута в районе Керчи может произойти 22 декабря

Часть мазута, которая продвинулась в сторону крымского берега Керченского пролива, но не была выброшена в районе города Керчь 21 декабря, может продвигаться вдоль побережья, а также быть выброшена на остров Тузла.
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