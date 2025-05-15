В Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ.
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