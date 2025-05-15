Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Правильно. Ходи в магазин сам.«Свинина-харам»: ...
  • Владимир Самойлов
    Если работник не выполняет свою работу,его просто увольняют.«Свинина-харам»: ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А кто эта петушара, чтобы с ним ВВП общалсяВ Британии указал...

В Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ

В Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх