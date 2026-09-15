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Премьер Белоруссии будет на переговорах со спецпосланником Трампа Джоном Коулом

Премьер Белоруссии будет на переговорах со спецпосланником Трампа Джоном Коулом

Премьер Белоруссии Александр Турчин проведёт встречу со спецпосланником американского коллеги Дональда Трампа Джоном Коулом во Дворце Независимости.

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