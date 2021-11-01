УЖЕ НЕ СМЕШНО - СКОРЕЕ СТРАШНО. НИКИТА МИХАЛКОВ ОБ УГРОЗЕ РОССИИ

© MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS В очередном выпуске авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял несколько важнейших тем, в том числе говорил о пропаганде извращений в России, которая происходит за счёт средств.
© MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS В очередном выпуске авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял несколько важнейших тем, в том числе говорил о пропаганде извращений в России, которая происходит за счёт средств.
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