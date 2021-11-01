БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Аким
    А мне кажется ошибаетесь Вы,какой процент недовольных,глупых,ленивых,нищих, бедных и ниже среднего,по данным росстата...Двуликий Кремль: ...
  • Sobering
    Стоит задача в мире по ликвидации среднего класса и возврату в нормальную производственную экономику через консерват...«Спутник V»: О че...
  • Sobering
    А убирать либерально финансовую экономику нужно. Ковид - это способ ликвидации её. Или вы хотите посредством революци...«Спутник V»: О че...

УЖЕ НЕ СМЕШНО - СКОРЕЕ СТРАШНО. НИКИТА МИХАЛКОВ ОБ УГРОЗЕ РОССИИ

УЖЕ НЕ СМЕШНО - СКОРЕЕ СТРАШНО. НИКИТА МИХАЛКОВ ОБ УГРОЗЕ РОССИИ

© MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS В очередном выпуске авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял несколько важнейших тем, в том числе говорил о пропаганде извращений в России, которая происходит за счёт средств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх