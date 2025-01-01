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Чипы DDR5 китайской CXMT оказались на 40 % крупнее продукции Samsung, поскольку отста...

Чипы DDR5 китайской CXMT оказались на 40 % крупнее продукции Samsung, поскольку отста...

Чипы DDR5 китайской CXMT оказались на 40 % крупнее продукции Samsung, поскольку отстают в технологиях производстваЗакон Мура, долгое время определявший принципы развития полупроводниковой отрасли, указывал на получение производителями чипов преимущества в себестоимости за счёт уменьшения площади кристаллов.

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