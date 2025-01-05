Парадокс. Приземленность в возвышенности. Даже за духовным прячут материальное. Назначают цену, обесценивая души прекрасные порывы.
Недоумение.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Парадокс. Приземленность в возвышенности. Даже за духовным прячут материальное. Назначают цену, обесценивая души прекрасные порывы.
Свежие комментарии