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Массовый побег: Американцы просятся в Россию

Массовый побег: Американцы просятся в Россию

Не раз приходилось слышать о разочарованиях людей, покинувших Россию. Столкнувшись со «свободными и демократическими» реалиями западного мира, они вдруг узнают, что никакой демократией, свободой и уважением к правам человека там и не пахнет.

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