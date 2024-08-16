Пять человек пострадали во время лобового ДТП в центре Челябинска

Серьезная авария произошла вечером 15 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Российская. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Джак» и «Рено Каптюр», от удара они разлетелись в разные стороны, перегородив проезд.
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