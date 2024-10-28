Пиво в России покупают в четыре раза чаще, чем весь остальной алкоголь

Пиво остается самым покупаемым алкогольным напитком в России. С января по сентябрь 2024 года в розницу продали больше 5,5 миллиарда литров пива, а если считать вместе с пивными напитками — больше шести миллиардов, что на 7,7 процента больше аналогичного периода прошлого года.