Без дублера: Щелковское шоссе принято расширить, а лес вокруг Балашихи – сохранить

Руководство Подмосковья приняло принципиально важное решение.Жители Балашихи услышаны. Их тревога в связи со строительством дублера Щелковского шоссе через охраняемые природные территории вызвала принципиальное изменение проекта.
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