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Крымская газета

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Свыше 5 000 нарушений ПДД водителями мототранспорта зарегистрировано в Крыму с начала лета

Свыше 5 000 нарушений ПДД водителями мототранспорта зарегистрировано в Крыму с начала лета

С 1 июня в Крыму зафиксировали свыше пяти тысяч нарушений ПДД водителями мототранспорта. Об этом в эфире«Радио Крым» сообщил заместитель начальника отдела ДПС управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Супрунов.

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