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Рюдигер о Винисиусе: «Лучший в мире в ситуациях один в один. Он особенный, это топ-игрок»

Рюдигер о Винисиусе: «Лучший в мире в ситуациях один в один. Он особенный, это топ-игрок»

Антонио Рюдигер похвалил Винисиуса Жуниора. «Винисиус – особенный игрок. Он силен, это лучший игрок мира в ситуациях один в один.

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