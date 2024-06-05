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Август 1919-го: битва у стен Белого Вердена

Август 1919-го: битва у стен Белого Вердена

К победе одним ударомВ прошлой статье Московская директива: упущенная победа или смертный приговор? мы познакомились со взглядом белых и красных на «Московскую» директиву, целью которой был разгром советского Южного фронта и занятие столицы.

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