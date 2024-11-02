Политолог NYT заявил, что у Трампа больше шансов стать президентом

Большие шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах в связи с поддержкой в важнейших семи штатах при общем негативном отношении к обоим кандидатам отметил американский политолог Дуг Сосник 2 ноября в статье для New York Times.
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