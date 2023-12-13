Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Бывший главком альянса Ставридис заявил, что Штатам этот блок надоел Михаил Зубов На фото: бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (Фото: x99/ZUMAPRESS.
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