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Царьград

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МИД России признал право Латинской Америки участвовать в инициативах США

МИД России признал право Латинской Америки участвовать в инициативах США

Москва подтвердила суверенное право стран Латинской Америки на участие в инициативах США по борьбе с наркокартелями.

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