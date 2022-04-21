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"Дом грузчиков" и опасный Речпорт: Поэты и художники Новосибирска прогулялись по Фабричной

"Дом грузчиков" и опасный Речпорт: Поэты и художники Новосибирска прогулялись по Фабричной

В Новосибирске в конце апреля пройдёт фестиваль независимой печатной культуры "Корешки". В числе его организаторов — ГПНТБ СО РАН, региональное министерство культуры, областная научно-техническая библиотека и Новосибирское библиотечное общество.

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