Блины могут быть более полезными: секреты рецепта раскрыла диетолог

Для того чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков и сахара, а также использовать кисломолочные продукты и молоко пониженной жирности, советует главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова .
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