Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Синоптик Леус назвал минувшую ночь в Москве «тропической»

Синоптик Леус назвал минувшую ночь в Москве «тропической»

Ночь с 26 на 27 августа в Москве оказалась «тропической». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.

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