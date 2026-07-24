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Царьград

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МЧС эвакуировало 409 человек из-за паводка в Свердловской области

МЧС эвакуировало 409 человек из-за паводка в Свердловской области

В Свердловской области из-за паводка 70 человек находятся в пунктах временного размещения. МЧС эвакуировало 409 граждан, из них 98 детей.

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