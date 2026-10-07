SJ-100 завершит сертификацию к 2027 году после полётов в Новосибирске

Экипажи SJ-100 в ходе полётов над Новосибирском оценивали точность определения местоположения лайнера с помощью наземных радиомаяков и дальномерной системы VOR/DME, а координацию испытаний взяли на себя специалисты регионального центра ЕС ОрВД и Новосибирского центра ОВД.