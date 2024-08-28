В Саратове полицейские и общественники провели очередной рейд по закрашиванию надписей, содержащих пронаркотическую информацию.

Рейд проведен на территории Заводского района г. Саратова, закрашено 170 надписей. Помимо этого в ходе мероприятия сотрудники полиции раздавали горожанам листовки с информацией о проводимой акции и номерами телефонов, по которым необходимо сообщать о ставших известными фактах незаконного оборота наркотических средств.