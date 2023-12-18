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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер: «Никс» приехали в Финикс и надрали нам задницы, «Уизардс» были на пути к этому»

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер считает, что команда не имеет права играть так, как делала это в двух последних домашних матчах против «Нью-Йорка» (122:139) и «Вашингтона» (108:112).

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