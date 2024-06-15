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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой о «Зените»: «Мы чемпионы, но все понимают, что сезон нехороший. Не сказал бы, что против нас научились играть. Дело в том, что мы перестраивались»

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.

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