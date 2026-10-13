На Смоленщине медицинские учреждения пополнились новыми кадрами

Среди новых сотрудников – выпускники, заключившие договоры о целевом обучении 158 новых врачей и медицинских сестёр приступили к работе в учреждениях здравоохранения Смоленской области за последний месяц.
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