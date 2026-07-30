Седьмое совместное китайско-российское морское патрулирование успешно завершено Отряд боевых кораблей, участвовавший в совместном китайско-российском морс.
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Седьмое совместное китайско-российское морское патрулирование успешно завершено Отряд боевых кораблей, участвовавший в совместном китайско-российском морс.
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