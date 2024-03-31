«Вольф просто злит Red Bull»: Вильнёв — о Ферстаппене в Mercedes-AMG

Getty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 сезона 1997 года Жак Вильнёв считает, что Mercedes-AMG никогда не получит себе Макса Ферстаппена, а все заявления главы немецкой команды об интересе к голландскому чемпиону делаются с единственной целью — разозлить австрийский коллектив.