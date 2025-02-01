Проблемами на приморской таможне занялась прокуратура

Транспортная прокуратура проведет проверку Уссурийской таможни по поданным жалобам граждан, касающимся нарушений их прав во время таможенного досмотра и изъятия личных вещей после возвращения из Китая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии