Проблемами на приморской таможне занялась прокуратура

Транспортная прокуратура проведет проверку Уссурийской таможни по поданным жалобам граждан, касающимся нарушений их прав во время таможенного досмотра и изъятия личных вещей после возвращения из Китая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.