Барнаульцы сравнили качество медицины сегодня и десять лет назад

Каждый пятый опрошенный не заметил существенных изменений в здравоохранении за указанный срок В Барнауле 44% жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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