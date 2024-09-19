NI: попадание обломков F-16 в руки военных РФ является угрозой для НАТО

В том случае, если в руки российских военных попадут обломки переданных Киеву истребителей F-16, это будет представлять угрозу для безопасности НАТО, считает экс-сотрудник конгресса США, аналитик Брэндон Вейхерт.
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