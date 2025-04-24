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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Питер Уиндзор: «Зачем Ферстаппену уходить? «Ред Булл» – лучшая команда по работе на пит-лейн, в боксах, умеет исправлять ситуацию»

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор ответил на вопрос о том, куда бы перешел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, если бы мог выбрать любую машину, кроме «Макларена».

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