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Терапевт Маеренкова предупредила, что сидячая работа повышает риск появления сахарного диабета

Терапевт Маеренкова предупредила, что сидячая работа повышает риск появления сахарного диабета

Когда человек находится в сидячем положении, он расходует меньше энергии, однако природа создала тело как устройство, которое должно быть постоянно в движении, отметила врач-терапевт Татьяна Маеренкова, передала «Вечерняя Москва».

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