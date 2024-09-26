Терапевт Маеренкова предупредила, что сидячая работа повышает риск появления сахарного диабета

Когда человек находится в сидячем положении, он расходует меньше энергии, однако природа создала тело как устройство, которое должно быть постоянно в движении, отметила врач-терапевт Татьяна Маеренкова, передала «Вечерняя Москва».
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