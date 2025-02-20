Политолог: Трамп выдал Зеленскому черную метку, когда назвал "диктатором без выборов"

Таким образом он мог намекнуть, что от украинского президента избавятся в ближайшее время Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов и врагом мира".
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