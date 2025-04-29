В экспозиции «Музыка побед» расскажут, как музыкальные инструменты принимали участие в разных войнах и сражениях

Аккордеон "Володя" Этот экспонат появился на свет благодаря милосердию одного советского солдата. "Уроженец Московской области Владимир Кирсанов прошёл всю войну, май 1945-го встречал в Берлине, – рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник Музея музыки Владимир Кошелев.
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