Начались съемки первого российского фильма о женщинах-ученых

Во Владивостоке стартовали съемки документального фильма о женщинах-ученых «Наука женского рода». Главные роли в «Науке женского рода» отведены дальневосточным исследовательницам, которые сыграют в фильме самих себя.
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