Агент о зарплате Ивана Игнатьева в Алжире в 20 000 долларов в месяц: «Информация близка к правде, но финансовый фактор не влиял на трансфер»

— Ваня долго не раскачивался, забил в первой же игре. Игра, кстати, была очень принципиальной — в гостях с чемпионом страны, полный стадион, сумасшедшая атмосфера! Его в принципе брали в команду как человека, который с ходу начнет давать результат и станет одним из лидеров.