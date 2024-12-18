Житель оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи в Курской области во время эвакуации из города видел, как вокруг горели дома, а на улицах лежали тела горожан, однако ему и его семье крайне повезло, и никто из его близких не пострадал.
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