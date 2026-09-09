ФСБ: в Крыму арестовали трех россиян, завербованных Киевом через сайт знакомств

Суд в Крыму арестовал трех россиян, сотрудничавших с украинской разведкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
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