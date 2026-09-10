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Адвокат Сарбаев разъяснил, что попрошаек в Москве могут оштрафовать на 500 рублей

Адвокат Сарбаев разъяснил, что попрошаек в Москве могут оштрафовать на 500 рублей

Уличным попрошайкам в Москве может грозить штраф до 500 рублей за приставание к гражданам. Если они мешают движению транспорта, применяются более строгие нормы КоАП.

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