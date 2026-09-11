Анджелина Джоли впервые за долгое время рассказала о воспитании шестерых детей

Анджелина Джоли редко говорит о семейной жизни, но в новом интервью L’Officiel актриса поделилась личными мыслями о воспитании своих шестерых детей.
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