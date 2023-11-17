НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Месси прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем. Через пару минут Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля

Месси прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем. Через пару минут Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля

На 20-й минуте игроки сборной Аргентины и Уругвая поспорили. Со стороны Аргентины в стычке участвовали Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль и Энцо Фернандес, с уругвайской – Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх