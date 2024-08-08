Побывали в доме архитектора в самом центре Москвы: что осталось от интерьеров 1929 года

Добрый день, дорогие читатели! Как мы все с вами прекрасно знаем - в Советском Союзе официально не было частной собственности, но случалось, что в эксклюзивном порядке власти делали исключения для самых влиятельных людей страны, наиболее приближённых к номенклатуре.