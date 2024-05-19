Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении - до 728 тысяч карат, это произошло на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ, подсчитало РИА Новости по данным индийского министерства промышленности и торговли.