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Приемная дочь Ивана Урганта украсила обложку свежего выпуска журнала "Москвичка"

Приемная дочь Ивана Урганта украсила обложку свежего выпуска журнала "Москвичка"

26-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе появилась на первой полосе нового издания глянца "Москвичка".

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